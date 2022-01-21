В каршеринге «Делимобиль» появились электромобили Tesla Model 3
Пользователям каршеринга «Делимобиль» стали доступны новые электромобили Tesla Model 3, ранее не представленные в сервисе. Автомобили можно будет взять в поминутную или посуточную аренду, стоимость которой зависит от рейтинга пользователя. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 21 января.
Отмечается, что Tesla Model 3 в исполнении Long Range оборудован двигателем мощностью 367 л.с и полным приводом. Аккумуляторная батарея седана обеспечивает запас хода до 614 км.
Управление практически всеми функциями и системами электромобиля производится при помощи центрального дисплея и органов управления на руле — вплоть до регулировки зеркал и открытия перчаточного ящика.
6 декабря сообщалось, что пикап Tesla Cybertruck получит версию с четырьмя электродвигателями. Такая модификация первой появится в продаже. При этом она станет самой дорогой версией Tesla Cybertruck.
Позже машину можно будет купить с тремя и двумя электродвигателями. Не исключается, что Tesla откажется от выпуска одномоторной модификации пикапа.