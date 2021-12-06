Tesla Cybertruck получит новую версию

Пикап Tesla Cybertruck получит версию с четырьмя электродвигателями. Об этом в Twitter написал глава американской компании Илон Маск.

По данным топ-менеджера, такая модификация первой появится в продаже. При этом она станет самой дорогой версией Tesla Cybertruck.

Позже машину можно будет купить с тремя и двумя электродвигателями. Не исключается, что Tesla откажется от выпуска одномоторной модификации пикапа.

Пикап Tesla Cybertruck был представлен в ноябре 2019 года. Длина автомобиля составляет 5885 мм, ширина — 2027 мм, а высота — 1905 мм. Дорожный просвет достигает 400 мм. Кузов модели выполнен из высокопрочной стали, которая используется также для создания космических ракет SpaceX.

В салоне на передней панели установлен огромный сенсорный дисплей для управления основными функциями автомобиля. Пикап будет доступен с фирменной системой полуавтоматического управления Autopilot, а также с системой кругового обзора.

Автомобиль предложат в версии с одним электродвигателем и задним приводом. От 0 до 100 км/ч такой пикап разгоняется за 6,5 с, а его максимальная скорость составляет 177 км/ч. Без подзарядки машина может проехать до 400 км.

3 ноября сообщалось, что производитель электромобилей Tesla отзовет 11,7 тыс. машин из-за проблем в работе программного обеспечения. Сервисная кампания касается Model S, Model 3 и Model X, которые были выпущены в 2017–2021 годах. Также под отзывную кампанию попали кроссоверы Model Y 2020–2021 годов выпуска.