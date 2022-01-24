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Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс

Новым председателем ПАСЕ избран нидерландский сенатор Тини Кокс

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Нидерландский сенатор Тини Кокс стал новым главой Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на ближайшие два года. Голосование состоялось на заседании зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Его итоги были озвучены 24 января пресс-службой организации.

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На посту Тини Кокс сменил бельгийского сенатора Хендрика Дамса. В пользу Кокса, который является членом нидерландской Социалистической партии, а также главой группы «Объединенные европейские левые» в ПАСЕ, проголосовало 164 человека.

Единственным конкурентом нового главы организации была депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. Она набрала 80 голосов.

Одним из ключевых тем обсуждения зимней сессии ассамблеи станут вопросы борьбы с пандемией COVID-19 в странах ЕС.

В понедельник также сообщалось, что участники зимней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Протесты поступили от литовского депутата Эмануэлиса Зингериса и его украинской коллеги Евгении Кравчук. За их предложения проголосовали соответственно 49 и 47 участников сессии. Для принятия инициативы и назначения дебатов за нее должны проголосовать не менее 30 депутатов как минимум из пяти разных национальных делегаций.

Протесты в отношении России будут направлены в соответствующие комитеты. В течение суток по ним подготовят доклад и решение. До этого момента полномочия делегации РФ сохраняются.

Дебаты намечены на среду, 26 января.

В прошлом году 25 января в ходе открытия зимней сессии глава украинской делегации Мария Мезенцева уже предлагала оспорить полномочия РФ. Депутат заявляла, что Россия «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ». Как тогда отметил вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой, Украина каждый год оспаривает полномочия российской делегации и уже не удивляет своими действиями.

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