В ГИБДД разъяснили правила закона об отмене обязательного техосмотра

Согласно новому закону об отмене обязательного техосмотра, процедуру не нужно проходить автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Исключение составляют те случаи, когда в конструкцию транспортного средства были внесены изменения или же автомобиль был произведен более четырех лет назад. Об этом в понедельник, 24 января, заявил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» на тему: «О порядке прохождения технического осмотра транспортных средств и ответственности за управление транспортным средством без диагностической карты».

Кроме того, после изменения конструкции автомобиля, а также замены основного компонента транспортного средства, необходимо также наличие оформленной диагностической карты.

Карта требуется и когда собственник владеет автомобилем, изготовленным более четырех лет назад. Карта изготавливается в электронном виде, уточнил Кузин.

Он также добавил, что с 1 марта текущего года в силу вступают изменения, согласно которым за управлением автомобилем, в отношении которого не оформлена диагностическая карта, подразумевается ответственность — штраф 2 тыс. рублей.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей физических лиц.

Законом отменяется обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам и используются ими в личных целях. Положения закона не распространяются на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

Обязанность проходить техосмотр сохраняется в отношении таких транспортных средств, если с года их изготовления прошло более четырех лет, но только в случаях, когда транспортное средство необходимо поставить на госучет, зарегистрировать в связи со сменой владельца или изменением конструкции и заменой основного компонента ТС.

Ранее, 22 декабря, Госдума РФ в третьем окончательном чтении приняла закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

Изменения вносятся в ст. 5 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В ноябре правительство РФ поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра. Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 сентября отмечал, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью, поэтому будет верным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.

Как 9 ноября отметил в беседе с «Известиями» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал закон может помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По мнению эксперта, принятие закона позволит экономить семейный бюджет и время.

Новость дополняется.