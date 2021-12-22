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Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей

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Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта. Об этом в среду, 22 декабря, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

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Согласно тексту, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.

Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке автомобиля на учет, смене владельца, изменении конструкции, а также замене основных агрегатов.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В ноябре правительство РФ поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью. В этой связи, отмечал он, будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, принятие Госдумой в первом чтении этого законопроекта является ожидаемым решением, которое может помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По мнению эксперта, инициатива позволит экономить семейный бюджет и время.

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