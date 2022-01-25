Нынешняя взрывоопасная ситуация, которая, по мнению многих экспертов, может перерасти в Третью мировую войну, на самом деле следствие событий конца 1980–начала 1990-х годов прошлого века. Тогда после окончания холодной войны Михаил Горбачев, Борис Ельцин и их ближайшее окружение поверили в искренность заявлений американских лидеров о наступлении другой эры. Речь шла о новой архитектуре безопасности от Ванкувера до Владивостока, отказе от расширения НАТО на восток, а также взаимовыгодном сотрудничестве, включая экономическую и даже военную интеграцию России и Запада.

Не исключено, что президент Джордж Буш-старший, его госсекретарь Джеймс Бейкер и некоторые другие политики высшего звена США допускали такое развитие событий. Трудно представить, но в конгрессе, где в настоящее время практически все его члены называют Россию агрессором, требуя новых санкций, не так уж давно проходили регулярные форумы Россия — США. На них обсуждались различные идеи взаимовыгодного делового, научного, культурного сотрудничества двух стран и даже создание совместной противоракетной обороны. Американские компании открывали офисы в разных городах РФ, президенты крупнейших университетов США встречались с российскими коллегами для обсуждения обменов студентами, преподавателями и учебными программами.

Казалось, это была эпоха, о которой мечтали многие как в России, так и в Штатах. Однако, к сожалению, решения принимают не рядовые граждане, а узкий класс элит, у которых совершенно другие интересы. Их главная цель — это безусловное сохранение мирового лидерства, несущего экономические преимущества и безопасность Америки, а аналогичные интересы других стран при этом игнорируются. Применяемые для достижения этих целей методы варьируются от финансирования и поддержки цветных революций до прямого военного вторжения и смены режимов, отказывающихся подчиняться диктату Вашингтона.

В случае России, начиная с прихода к власти Билла Клинтона в 1993 году, наряду с продолжающейся позитивной риторикой и похлопыванием Ельцина по плечу велась работа по экономическому ослаблению России с помощью так называемых советников и одновременного освоения постсоветского пространства.

Украина в этих процессах занимала особое место. После распада Советского Союза страна обладала неплохим потенциалом для успешного развития. Там нужны были эффективные антикоррупционные реформы, определенный уровень автономии для регионов с большим русским этническим населением, два государственных языка и нейтральный статус без членства в каких-либо военных блоках.

Однако у американских и многих европейских стратегов была иная повестка дня, не имеющая ничего общего с интересами народа Украины. Главными целями были разорвать ее исторические, экономические и культурные связи с Россией, а также добиться вступления Украины в НАТО. На эти задачи были выделены миллиарды долларов, но переформатировать сознание большинства украинских граждан не удавалось. Понадобился оранжевый майдан 2004 года, но и его результатов оказалось недостаточно. Тогда в феврале 2014 года на Украине при поддержке США и некоторых европейских стран произошел госпереворот. Именно он и привел к нынешнему кризису, который вполне может закончиться для мира катастрофическими последствиями.

Пока пути выхода из этого кризиса не прослеживаются, так как есть мощные силы, не заинтересованные в его разрешении. В отличие от президента Джона Кеннеди, который обладал достаточным авторитетом для выработки компромиссов, как в случае Кубинского ракетного кризиса 1962 года, у Джо Байдена такого авторитета нет. Любой его намек на компромисс вызывает ярость уже не только у республиканцев, но даже у однопартийцев демократов. Бензин в огонь подливают СМИ, но, хотя в Америке звучат разумные голоса, высказывающие более сбалансированные мнения, их явно недостаточно.

Пока продолжаются переговоры Москвы и Вашингтона, какие-то шансы избежать худшего сценария сохраняются, но, к сожалению, они незначительны, так как вероятность масштабной провокации достаточно высока. История знает много случаев, когда именно провокации приводили к вооруженным конфликтам, а беспрецедентная накачка Украины летальным и другим оружием подталкивает ее к именно к этому.

Неожиданно газета The New York Times, практически всегда выступающая с антироссийских позиций, на этот раз решила предложить что-то более адекватное. Ее обозреватель Росс Даусат, сделав все «необходимые» по нынешнем временам выпады в сторону Владимира Путина, говорит, что «попытка вывести Украину из орбиты России была глупой, даже когда американская мощь была на пике». В геополитике, продолжает автор, «благие намерения всегда вытекают из реалий власти» и с учетом этих реалий нужно отказаться от расширения НАТО.

Некоторые надежды возлагаются также на президента Франции Эммануэля Макрона, у которого есть шанс войти в историю мудрым политиком, нашедшим путь к миру в трудную минуту. Ряд его заявлений, например, о «смерти мозга НАТО» и необходимости участия России в выстраивании архитектуры европейской безопасности можно интерпретировать в таком ключе. В новелле знаменитого австрийского писателя Стефана Цвейга «Звездные часы человечества» описываются различные случаи, когда история дает отдельным личностям этот шанс и сейчас именно такая ситуация, но воспользуется ли ею Макрон? Тем более сейчас, после ухода с политической арены экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, у французского президента не видно на горизонте конкурентов за общеевропейское лидерство.

Тем не менее на сегодня пока все зациклено на России и США. И в этой шахматной партии сохраняются несколько интриг. Во-первых, по-прежнему неизвестно, каким будет письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности. Часть пунктов американцы уже публично отвергли, однако продолжают говорить о готовности искать дипломатические пути решения проблемы. Соответственно, открытым остается вопрос — на какие компромиссы способны пойти США и удовлетворят ли они Москву. А во-вторых, интересно, в чем именно будет заключаться военно-технический ответ России в случае провала дипломатии.

Автор — политолог, президент Американского университета в Москве

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