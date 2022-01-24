Сотрудники посольства Британии на Украине начали покидать страну

Министерство иностранных дел Великобритании 24 января сообщило о выводе ряда сотрудников посольства на Украине. Такое решение принято из-за угрозы российского «вторжения» в страну.

«Некоторые сотрудники посольства и члены их семей отзываются из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Британское посольство остается открытым и продолжит выполнять важную работу», — говорится в сообщении ведомства.

23 января Госдеп США распорядился начать добровольный отъезд части американского дипперсонала и членов семей дипломатов с территории Украины, а также порекомендовал американским гражданам покинуть страну своими силами.

МИД Украины назвал такое решение преждевременным. В ведомстве отметили, что РФ прилагает «активные усилия для дестабилизации внутренней ситуации в Украине».

22 января газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что Россия якобы начала эвакуировать своих дипломатов с Украины. В МВД РФ опровергли эту информацию.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.