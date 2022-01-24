Дело возбудили после нападения собак на детей в Биробиджане

СУ СКР возбудило уголовное дело по статье «Халатность» после нападения бродячих собак на восьмилетнего мальчика и 12-летнюю девочку в Биробиджане. Оба инцидента произошли в разные дни в микрорайоне Биробиджан-2.

И в первом, и во втором случае детей атаковала одна и та же стая собак. Детям оказали медицинскую помощь, они проходят лечение в домашних условиях.

В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников администрации Биробиджана, как и какие меры они принимали для того, чтобы обеспечить безопасность жителей от бродячих животных, сообщает ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье в селе Домна собаки напали на семилетнюю девочку, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.