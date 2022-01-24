Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Боррель заявил об отсутствии причин для эвакуации из Украины семей дипломатов ЕС
Мир
В Мексике застрелили выигравшую иск против экс-губернатора журналистку
Мир
Президент Буркина-Фасо задержан поднявшими мятеж военными
Мир
Токаев подписал указ о создании в стране сил специальных операций
Спорт
Фанаты «Спартака» и «Зенита» объявили бойкот матчам чемпионата России
Спорт
Шесть случаев COVID-19 выявили среди прибывших на Олимпиаду
Общество
Путин поздравил корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» с 20-летием
Мир
В Армении сообщили о возможности отзыва заявления об отставке президента
Культура
В Москве впервые представят утерянные 100 лет назад картины Кандинского
Общество
Следственные действия по делу об убийстве 8-летней девочки в Тюмени завершены

Дело возбудили после нападения собак на детей в Биробиджане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

СУ СКР возбудило уголовное дело по статье «Халатность» после нападения бродячих собак на восьмилетнего мальчика и 12-летнюю девочку в Биробиджане. Оба инцидента произошли в разные дни в микрорайоне Биробиджан-2.

И в первом, и во втором случае детей атаковала одна и та же стая собак. Детям оказали медицинскую помощь, они проходят лечение в домашних условиях.

В ходе расследования будет дана оценка действиям сотрудников администрации Биробиджана, как и какие меры они принимали для того, чтобы обеспечить безопасность жителей от бродячих животных, сообщает ИА EAOMedia.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье в селе Домна собаки напали на семилетнюю девочку, когда ребенок возвращался домой из музыкальной школы через частный сектор. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать дело в Главное следственное управление ведомства.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022