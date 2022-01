В Вашингтоне на митинг против обязательной вакцинации вышли тысячи человек

Тысячи противников обязательной вакцинации от коронавируса вышли на акцию протеста в Вашингтоне (США), сообщает в воскресенье, 23 января, газета Washington Post.

По данным издания, на Национальной аллее близ мемориала Линкольну собралась большая толпа, причем многие были без защитных масок. Участники протестов критиковали решение властей города об обязательной вакцинации и ношении масок.

Некоторые из протестующих выступали с такими лозунгами, как «Вакцины — это биологическое оружие массового уничтожения».

NOW - Thousands gather in front of the Lincoln Memorial in Washington DC to protest against vaccine mandates.pic.twitter.com/rlDXSr1xpN