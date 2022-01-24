В Вашингтоне на митинг против обязательной вакцинации вышли тысячи человек

Тысячи противников обязательной вакцинации от коронавируса вышли на акцию протеста в Вашингтоне (США), сообщает в воскресенье, 23 января, газета Washington Post.

По данным издания, на Национальной аллее близ мемориала Линкольну собралась большая толпа, причем многие были без защитных масок. Участники протестов критиковали решение властей города об обязательной вакцинации и ношении масок.

Некоторые из протестующих выступали с такими лозунгами, как «Вакцины — это биологическое оружие массового уничтожения».

NOW - Thousands gather in front of the Lincoln Memorial in Washington DC to protest against vaccine mandates.pic.twitter.com/rlDXSr1xpN — Disclose.tv (@disclosetv) January 23, 2022

Другие активно высказывались в поддержку экс-президента Дональда Трампа и утверждали, что он «победил» на выборах в 2020 году.

Полиция Вашингтона не сообщала о задержаниях или о серьезных происшествиях. Центр города патрулировали представители конной полиции, а также несколько офицеров и полицейских машин, пишет издание.

Anti-mandate protestors march in Washington DC today. pic.twitter.com/slHcHxiD3N — Aaron Ginn (@aginnt) January 23, 2022

Ранее, в воскресенье, сообщалось, что в Брюсселе как минимум 15 участников акции протеста против санитарных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, получили ранения в ходе возникших беспорядков. Отмечается, что всего в акции принимали участие до 50 тыс. человек.

Ранее в этот день сообщалось, что в столице Бельгии во время согласованного с властями митинга против введения обязательных QR-кодов начались столкновения между протестующими и полицейскими. Правоохранители применили против участников акции слезоточивый газ и водометы.

Накануне во Франции также прошли массовые акции против вакцинных пропусков, которые начнут действовать в стране с понедельника. Участниками манифестаций стали около 38 тыс. человек.