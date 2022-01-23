Полиция применила газ и водометы на протестах против QR-кодов в Брюсселе

Полиция применила слезоточивый газ и водометы на протестах против санитарных мер в Брюсселе. Кадры с места событий появились в воскресенье, 23 января, в социальных сетях.

В настоящий момент в Брюсселе проходит акция, согласованная местными властями, за свободу от санитарных ограничений, связанных с коронавирусом. Бельгийцы выступают против введения обязательных QR-кодов.

Издание Le Soir уточняет, что на акцию протеста в столице Бельгии вышло около 50 тыс. человек.

При этом во время митинга начались столкновения между протестующими и полицейскими. Правоохранители применили против участников акции слезоточивый газ и водометы.

Кроме того, в ходе протеста граждане призвали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства. Они заявили о необходимости провести в стране внеочередные выборы, передает портал Het Laatste Nieuws.

Накануне во Франции также прошли массовые акции против вакцинных пропусков, которые начнут действовать в стране с понедельника. Участниками манифестаций стали около 38 тыс. человек.