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Боррель осудил разбивших стекла в его офисе во время протестов в Брюсселе
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В Брюсселе на протестах против QR-кодов пострадали не менее 15 человек

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В Брюсселе как минимум 15 участников акции протеста против санитарных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, получили ранения в ходе возникших беспорядков, из них трое полицейских. Об этом сообщило в воскресенье, 23 января, управление полиции центральной зоны города Брюссель.

«Пострадали по меньшей мере 12 участников манифестации и трое полицейских», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в акции принимали участие до 50 тыс. человек.

Ранее в этот день сообщалось, что в столице Бельгии во время согласованного с властями митинга против введения обязательных QR-кодов начались столкновения между протестующими и полицейскими. Правоохранители применили против участников акции слезоточивый газ и водометы.

Демонстранты призывали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства, они заявили о необходимости провести в стране внеочередные выборы.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил действия участников акции протеста, которые, в частности, разбили стекло в здании его офиса.

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