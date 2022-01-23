В Брюсселе на протестах против QR-кодов пострадали не менее 15 человек
В Брюсселе как минимум 15 участников акции протеста против санитарных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, получили ранения в ходе возникших беспорядков, из них трое полицейских. Об этом сообщило в воскресенье, 23 января, управление полиции центральной зоны города Брюссель.
«Пострадали по меньшей мере 12 участников манифестации и трое полицейских», — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в акции принимали участие до 50 тыс. человек.
"We dont need no #Vaccination" #Brussel #Protest pic.twitter.com/b0MC6GvPmM— WvO-N 🇳🇱💎❤🙏💫🦅🏆🇳🇱 (@NassauWillem) January 23, 2022
Ранее в этот день сообщалось, что в столице Бельгии во время согласованного с властями митинга против введения обязательных QR-кодов начались столкновения между протестующими и полицейскими. Правоохранители применили против участников акции слезоточивый газ и водометы.
Rue Belliard#Freedom #march #Brussels #Bruxelles #Brussel pic.twitter.com/NvLv3XNyCG— Seon Totta (@seontotta) January 23, 2022
Демонстранты призывали к отставке правительства Бельгии за нарушение конституции королевства, они заявили о необходимости провести в стране внеочередные выборы.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил действия участников акции протеста, которые, в частности, разбили стекло в здании его офиса.