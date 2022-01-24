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Вильфанд спрогнозировал прохладную рабочую неделю в Москве

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Москвичей ожидают прохладные рабочие дни с температурой до -12…-17 градусов мороза и без снегопадов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Синоптик рассказал, что с понедельника в Центральном федеральном округе погода будет «достаточно однородная».

Так, по данным Вильфанда, сильных снегопадов в регионе не ожидается. Ночная температура в понедельник и во вторник в Москве будет от -12 до -17 градусов, а дневная - от -8 до -11 градусов. Со среды до пятницы включительно диапазон ночных температур составит -8…-13 градусов, дневных — от -4 до -9.

При этом, по его словам, уже к выходным столицу ожидает потепление. Столбики термометров днем достигнут -2…-4 градусов.

23 января ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на последней неделе месяца высота сугробов достигнет 0,5 м.

Кроме того, по словам синоптика, количество осадков в январе превысит норму приблизительно на 30%.

Ранее в воскресенье главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в начале недели существенных осадков в столице не ожидается, но погода будет довольно морозная.

В воскресенье в Москве и Московской области еще на сутки продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Он будет действовать до полудня понедельника, 24 января.

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