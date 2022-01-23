Синоптик рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в воскресенье, 23 января, рассказала о погоде в Москве в начале следующей недели.
«На следующей неделе погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Скажем так, существенных осадков не ожидается. Но погода будет довольно морозная», — сказала синоптик в беседе с RT.
Она отметила, что температура воздуха будет практически всю неделю близка к климатической норме.
В ночные часы преобладающая температура будет –11…–16 градусов, днем — в пределах –7…–12 градусов. Резких перепадов температур не ожидается. Небольшой снег возможен только в среду.
«Между антициклонами, которые будут формировать погоду в столице, протянется малоактивный фронт атлантического циклона, так называемый хвост циклона, который даст небольшой снег. Но в принципе погода будет вполне комфортная», — добавила Позднякова.
В воскресенье в Москве и Московской области еще на сутки продлили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до полудня понедельника, 24 января. На сайте Гидрометцентра отмечается, что «желтый» уровень введен в московском регионе из-за гололедицы.
Ранее, 20 января, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Москве впервые за месяц температура воздуха опустится ниже нормы на следующей неделе. Он уточнил, что в ночь на вторник температура будет варьироваться в районе –10...–15 градусов.