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Синоптик пообещал москвичам полуметровые сугробы к концу января

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 23 января сообщил, что в Москве на последней неделе января высота сугробов достигнет 0,5 м.

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«Январь закончится умеренным морозом и полуметровыми сугробами», — написал метеоролог на своей странице в Instagram.

Кроме того, по словам синоптика, количество осадков в первом месяце этого года превысит норму приблизительно на 30%.

«Январь, по всей видимости, по количеству осадков превысит положенную норму примерно на 30%, а среднемесячная температура воздуха окажется символически чуть теплее показателей метеостатистики», — добавил он.

Ранее в воскресенье главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в столице в начале следующей недели. По ее словам, существенных осадков не ожидается, но погода будет довольно морозная.

Она отметила, что в ночные часы преобладающая температура будет –11…–16 градусов, днем — в пределах –7…–12 градусов. Резких перепадов температур не ожидается.

В воскресенье в Москве и Московской области еще на сутки продлили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до полудня понедельника, 24 января. На сайте Гидрометцентра отмечается, что «желтый» уровень введен в Московском регионе из-за гололедицы.

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