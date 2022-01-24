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Латвийский депутат назвал обвинения в шпионаже в пользу РФ ерундой

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Обвиняемый в шпионаже в пользу России депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс назвал ерундой выдвинутые против него обвинения. Об этом он заявил 23 января журналистам Латвийского общественного телевидения (ЛТВ).

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«Естественно, я не признаю вину, это ерунда», — сказал он.

Ранее, 12 января, прокуратура Латвии запретила обвиняемому в шпионаже в пользу России депутату Янису Адамсонсу исполнять обязанности парламентария.

5 января Адамсонс был освобожден из Рижской центральной тюрьмы под залог в размере €30 тыс.

В июне 2021 года стало известно, что в Латвии депутата оппозиционной социал-демократической партии «Согласие» Яниса Адамсонса подозревают в шпионаже в пользу РФ. Большинство парламентариев сейма Латвии проголосовало за лишение Адамсонса депутатской неприкосновенности. «За» проголосовали 69 депутатов, пять высказались против, четверо воздержались.

В том же месяце суд Видземского предместья Риги заключил депутата под стражу. После задержания политика проводились обыски, в том числе в здании парламента. Решение об аресте попытались оспорить в Рижском окружном суде, но и он оставил Адамсона под стражей.

Уголовное дело против российского чиновника возбуждено по ч.1 ст. 85 УК Латвии «Шпионаж». Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

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