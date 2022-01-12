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В Латвии обвиняемому в шпионаже депутату из России запретили исполнять свои обязанности

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Прокуратура Латвии запретила обвиняемому в шпионаже в пользу России депутату Янису Адамсонсу исполнять обязанности парламентария. Об этом в среду, 12 января, сообщает агентство LETA.

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По сообщению источника, прокурор обязал российского политика сообщать об изменении места жительства, наложил запрет на выезд из территории Латвии без разрешения, на определенный род занятий и другие меры пресечения.

Отмечается, что на время судебного разбирательства Адамсонс не имеет права исполнять обязанности депутата сейма (однопалатного парламента). Также российский политик не сможет занимать должность члена парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

10 июня 2021 года стало известно, что в Латвии депутата оппозиционной социал-демократической партии «Согласие» Яниса Адамсонса подозревают в шпионаже в пользу РФ. Большинство парламентариев сейма Латвии проголосовало за лишение Адамсонса депутатской неприкосновенности. «За» проголосовали 69 депутатов, 5 высказались против, 4 воздержались.

11 июня суд Видземского предместья Риги заключил депутата под стражу. После задержания политика проводились обыски, в том числе в здании парламента. Решение об аресте попытались оспорить в Рижском окружном суде, но и он оставил Адамсона под стражей.

Уголовное дело против российского чиновника возбуждено по ч.1 ст. 85 УК Латвии «Шпионаж». Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

5 января ТАСС сообщил, что Янис Адамсонс вышел на свободу под залог в размере €30 тыс.

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