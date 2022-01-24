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Иммунолог объяснил причины нескорого окончания пандемии

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Пандемия COVID-19 не закончится в этом году, заявил в интервью «Известиям» академик РАН, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян.

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«Исходя из пройденного почти двухлетнего пути, предполагаю, что эта история еще не на полгода и, думаю, даже не на год. Она продлится дольше», — подчеркнул ученый.

Академик отметил, что, когда появился «Омикрон», высказывалась точка зрения, что этот штамм будет вызывать более легкую форму заболевания по сравнению с «Дельтой». И она окончательно не снята с повестки дня, однако требует дальнейшего изучения.

«Но пока нужно наблюдать, выделить группу, которая точно инфицирована «Омикроном», и посмотреть, как у них протекает заболевание», — отметил Арег Тотолян.

Распространение штамма «Омикрон» по состоянию на 23 января зафиксировано уже в 63 регионах России, ранее сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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