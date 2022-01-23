Литва запретила въезд в страну Наташе Королевой и Хабибу

Литва включила в число невъездных российских исполнителей Наташу Королеву и автора хита «Ягода малинка» Хабиба (Хабиб Шарипов), концерты которых были намечены в стране в этом году. Музыканты не смогут посещать Литву вплоть до января 2027 года, сообщило в воскресенье, 23 января, национальное радио LRT.

Обращение в МИД Литвы с запросом на запрет о въезде этих исполнителей 21 января направили председатель комитета сейма (парламента) по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас и депутат Витаутас Юозапайтис. Они попросили оценить идеологическую составляющую будущих гастролей Королевой и Хабиба в Литве, ранее выступавших в Крыму, и потребовали объявить певцов нежелательными персонами в стране.

Решения о запрете на въезд в страну российских исполнителей Литва выносит уже не в первый раз. Так, в октябре 2021 года не состоялось выступление в Вильнюсе российского пианиста Николая Луганского. Поводом для отмены концерта послужило то, что в 2016 году музыкант с концертами посетил неподконтрольную Киеву часть Донбасса.

В январе 2021 года из-за выступления в Крыму в Литве отменили концерты Филиппа Киркорова. Департамент миграции Литвы запретил ему въезд в страну на пять лет как лицу, угрожающему национальной безопасности. Соответствующее заявление подписал глава внешнеполитического ведомства Габриэлюс Ландсбергис.

В документе указывалось, что певец во время своих визитов в Крым якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

В январе 2021 года официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила сожаление, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. Она считает, что причины, по которым Вильнюс внес Киркорова в черный список, откровенно глупы.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.