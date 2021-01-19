Киркорову запретили въезд в Литву на пять лет

Российскому артисту Филиппу Киркорову запретили въезжать на территорию Литвы в течение пяти лет. Информация об этом была размещена на сайте МВД Литвы во вторник, 19 января.

Уточняется, что миграционная служба внесла Киркорова в список нежелательных лиц по запросу МИД Литвы. Запрет на въезд певца в Литву вступает в силу 19 января.

«Исполнителей, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, нельзя терпеть ни при какой демократии. У нас однозначная позиция по вопросу о таких субъектах, поэтому не было никаких сомнений в том, что Ф. Киркоров включен в список нежелательных людей в Литве», — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала глупостью планы Литвы внести Киркорова в черный список. Накануне, 18 января, министерство иностранных дел Литвы передало в понедельник в департамент миграции просьбу внести российского певца Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.

Соответствующее заявление подписал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. В документе указывается, что исполнитель во время своих визитов в Крым якобы «сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины».

Отмечалось, что в МИД Литвы уже сформирована рабочая группа, которая оценит «правовые возможности запрещения въезда этим и другим исполнителям, распространяющим российскую пропаганду»..

15 января стало известно, что Литва рассматривает возможность запрещения въезда в страну российским исполнителям Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому.