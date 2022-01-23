Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В ДНР заявили о переброске украинскими силовиками систем «Ураган» в Донбасс
Происшествия
Три человека погибли при столкновении автомобиля с электричкой под Рязанью
Происшествия
В Орле пассажир маршрутки устроил драку из-за спущенной маски попутчицы
Мир
Президент Армении Саркисян подал в отставку
Мир
Политолог заявил о планах Британии по антироссийскому переделу Европы
Мир
Канцлер ФРГ заявил о невозможности гарантировать нерасширение НАТО
Мир
В КНР выявили 72 человека с COVID-19 среди прибывших на Олимпиаду
Мир
Блинкен заявил о схожей с Британией позицией по «планам» России на Украине
Мир
Полиция применила газ и водометы на протестах против QR-кодов в Брюсселе
Спорт
Биатлонист Логинов извинился за свое выступление на этапе Кубка мира

«Аэродинамика» объяснила появление кадров с пассажирами на полу аэропорта Краснодара

ГК «Аэродинамика» опровергла данные о размещении пассажиров на полу аэропорта в Краснодаре
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оператор российских аэропортов «Аэродинамика» не подтвердил данные о том, что пассажиры задержанных из-за снегопада авиарейсов были размещены в аэропорту Краснодара на полу и ступеньках лестниц, не имея других альтернатив.

Летный наряд: в России намерены ужесточить наказания за задержки рейсов
Выиграют ли пассажиры от новых санкций для авиакомпаний

Как отмечается в сообщении, поступившем в «Известиям», кадры, на которых пассажиры запечатлены на полу, были сделаны в 9:43 мск 23 января. В это время в зале ожидания перед таможенным контролем собрались пассажиры рейса ZF 675 в Хургаду (263 пассажира), который должен был отправиться в 9:05, и рейса U6 7001 в Ларнаку (72 пассажира) с вылетом в 12:15.

Однако в связи с тем, что аэропорт был закрыт по метеоусловиям, и расчисткой взлетной полосы до 15:00 осуществлять регистрацию пассажиров на данных рейсах начали только в 12:49.

«Представители авиакомпаний «АЗУР эйр» и «Уральские авиалинии» были предупреждены и проинформированы в установленном порядке о сложной метеообстановке и работе аэропорта Краснодар по фактической погоде. Однако пассажиры в терминал МВЛ начали прибывать за три часа до отправления указанных рейсов. В 11:36 пассажиры рейса в Хургаду получили горячее питание с питьевой водой от представительства авиаперевозчика», — говорится в заявлении.

После официального открытия аэропорта Краснодара в 15:00 по готовности командира воздушного судна пассажиры рейсов ZF 675 и U6 7001 были посажены в воздушные суда. Пассажиры рейсов U6 7001 и ZF 675 также ожидали вылета на борту.

«Обеспечение питанием, водой и размещением в отелях, согласно федеральным авиационным правилам, возложено на авиаперевозчиков, а не на аэропорт. В связи с чем информация о том, что аэропорт не предоставил альтернативы, является ошибочной», — добавил представитель «Аэродинамики».

Ранее 23 января одна из пассажирок задержанных в Краснодаре рейсов рассказала, что во время ожидания вылета даже на полу не всем пассажирам хватало места. По ее словам, еду и воду предоставили не сразу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022