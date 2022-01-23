«Аэродинамика» объяснила появление кадров с пассажирами на полу аэропорта Краснодара

Оператор российских аэропортов «Аэродинамика» не подтвердил данные о том, что пассажиры задержанных из-за снегопада авиарейсов были размещены в аэропорту Краснодара на полу и ступеньках лестниц, не имея других альтернатив.

Как отмечается в сообщении, поступившем в «Известиям», кадры, на которых пассажиры запечатлены на полу, были сделаны в 9:43 мск 23 января. В это время в зале ожидания перед таможенным контролем собрались пассажиры рейса ZF 675 в Хургаду (263 пассажира), который должен был отправиться в 9:05, и рейса U6 7001 в Ларнаку (72 пассажира) с вылетом в 12:15.

Однако в связи с тем, что аэропорт был закрыт по метеоусловиям, и расчисткой взлетной полосы до 15:00 осуществлять регистрацию пассажиров на данных рейсах начали только в 12:49.

«Представители авиакомпаний «АЗУР эйр» и «Уральские авиалинии» были предупреждены и проинформированы в установленном порядке о сложной метеообстановке и работе аэропорта Краснодар по фактической погоде. Однако пассажиры в терминал МВЛ начали прибывать за три часа до отправления указанных рейсов. В 11:36 пассажиры рейса в Хургаду получили горячее питание с питьевой водой от представительства авиаперевозчика», — говорится в заявлении.

После официального открытия аэропорта Краснодара в 15:00 по готовности командира воздушного судна пассажиры рейсов ZF 675 и U6 7001 были посажены в воздушные суда. Пассажиры рейсов U6 7001 и ZF 675 также ожидали вылета на борту.

«Обеспечение питанием, водой и размещением в отелях, согласно федеральным авиационным правилам, возложено на авиаперевозчиков, а не на аэропорт. В связи с чем информация о том, что аэропорт не предоставил альтернативы, является ошибочной», — добавил представитель «Аэродинамики».

Ранее 23 января одна из пассажирок задержанных в Краснодаре рейсов рассказала, что во время ожидания вылета даже на полу не всем пассажирам хватало места. По ее словам, еду и воду предоставили не сразу.