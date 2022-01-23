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Пассажиров задержанных в Краснодаре авиарейсов разместили на полу

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Пассажиров задержанных из-за снегопада авиарейсов разместили в аэропорту Краснодара на полу и ступеньках лестниц.

Десятки людей провели в таком положении всю ночь. Среди них есть дети, которые в ожидании вылета начали нервничать и капризничать.

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Как рассказала «Известиям» одна из пассажирок, несмотря на задержку рейса, долгое время клиентам авиакомпаний не предоставляли ни еду, ни даже напитков.

Альтернативы полу администрация аэропорта не предоставила. Но в настоящее время даже на полу не хватает места для пассажиров всех задержанных рейсов.

«Здесь вообще негде ни сидеть, ничего. Дети на ступеньках спят. Два зала полностью заполнены, люди стоят уже», — рассказали очевидцы.

По состоянию на 11:30 23 января в аэропорту Краснодара отменены восемь рейсов. Задержаны 23 пассажирских самолета, следует из онлайн-табло воздушной гавани.

18 января бушующий в Сочи штормовой ветер сносил заходящие на посадку самолеты. В Сети появились видеозаписи, на которых лайнеры снова взлетали и заходили на второй круг посадки.

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