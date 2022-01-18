Штормовой ветер в Сочи мешал приземлявшимся самолетам

Бушующий в Сочи штормовой ветер сносит заходящие на посадку самолеты. В Сети во вторник, 18 января, появились видеозаписи, на которых лайнеры снова взлетают и заходят на второй круг посадки.

На одном из роликов раскачивающийся от ветра самолет уже касается полосы, но из-за бокового ветра снова резко поднимается вверх. В небе самолет заходит на второй круг для приземления.

Сильный шторм наблюдается на побережье Сочи не первый день. Высота волн в Черном море достигает нескольких метров. Ветер время от времени сопровождается сильным снегопадом.

В начале января в Сочи произошла просадка грунта и сход оползня, была объявлена опасность схода лавин.

В конце декабря на территории Сочи фиксировались обильные снегопады. В МЧС сообщали о высокой лавиноопасности в горах выше 1 тыс. м над уровнем моря.