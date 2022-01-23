К убийству семьи под Омском может быть причастен парень выжившей девочки

К убийству семьи под Омском может быть причастен парень выжившей 14-летней девочки. По данным «Известий», соответствующая версия рассматривается, так как мать не разрешала дочери-подростку встречаться с неким Александром С.

По предварительной информации, юноша решил отомстить. Данная версия проверяется следователями.

Тела трех человек — 38-летнего Романа Б., 26-летней Александры И. и их 10-летней дочери-инвалида — были обнаружены утром 22 января в одном из домов в селе Юрьевка Омской области. По предварительным данным, неизвестный проник в дом семейства и нанес супругам и девочке множественные удары ножом. При этом еще двое детей — 14-летняя девочка и ее шестилетний брат — смогли спастись и убежали к соседям.

Управление Следственного комитета (СК) России по Омской области возбудило уголовное дело по факту убийства. Прокуратура Омской области взяла на особый контроль ход расследования данного уголовного дела.

Накануне появилось фото предполагаемого преступника. Как рассказали выжившие дети, дом был открыт. Около 1:20 туда зашел неизвестный мужчина с бородой, одетый в черную одежду, и с ножом в руке. Злоумышленник набросился на взрослых.