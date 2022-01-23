Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Оттаву» в матче НХЛ

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Оттаву Сенаторз» благодаря дублю российского нападающего Александра Овечкина. Об этом сообщила в воскресенье, 23 января, газета «Спорт Экспресс».

Встреча завершилась волевой победой столичных со счетом 3:2 в овертайме (0:1, 0:1, 2:0, 1:0)

Овечкин забросил две шайбы в третьем периоде. По результатам игры он был признан первой звездой матча.

Второй звездой матча стал автор победного гола в овертайме, игрок «Кэпиталз» Никлас Бекстрем, который также записал на свой счет результативную передачу. Третьей звездой встречи признали форварда «Оттавы» Тому Шабо, в активе которого один гол.

После этого матча «Вашингтон» с 55 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Оттава» с 25 очками — на 15-й строчке.

Ранее, 21 января, Овечкин вышел на третье место в НХЛ по количеству голевых передач среди россиян. 36-летний нападающий в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз» отметился результативной передачей форварду Евгению Кузнецову, и именно она позволила ему выйти на третье место в лиге по данному показателю среди россиян. Всего за свою карьеру в лиге спортсмен сделал 619 передач.

19 января Александр Овечкин возглавил список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.