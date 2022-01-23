Кардиолог рассказала о профилактике инсульта

Врач-кардиолог Дарья Сергеева рассказала, что в России ежегодно инсульт переносят более 450 тыс. человек, 75–80% выживших после инсульта становятся инвалидами.

Как отметила врач, факторы риска инсульта бывают модифицируемые и немодифицируемые. На немодифицируемые факторы нельзя повлиять. К ним относятся такие параметры, как мужской пол, возраст более 60 лет, сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе у ближайших родственников.

На модифицируемые факторы можно воздействовать и таким образом снизить риск развития инсульта. К ним относятся артериальная гипертензия, атеросклероз, высокий уровень холестерина в крови, а также фибрилляция предсердий.

Сергеева рассказала, что частой причиной инсульта становится повышенное артериальное давление. Врач порекомендовала людям старше 40 лет измерять давление один–два раза в год. Если давление выше 140/90, стоит обратиться к врачу.

Также специалист отметила, что нельзя самостоятельно отменять препараты.

«Если на фоне терапии давление не повышается, то это как раз показывает, что препараты работают хорошо, а при их отмене давление вновь начнет повышаться», — резюмировала Сергеева 23 января в беседе с агентством «Прайм».

Еще одной причиной инсульта может стать атеросклероз сосудов головного мозга. Чтобы предотвратить его развитие, стоит отказаться от курения и нормализовать вес.

Фибрилляция предсердий — тоже важный фактор риска инсульта. В полости левого предсердия часто образуются тромбы, которые могут вызывать инсульт. Чтобы этого избежать, пациентам назначают антикоагулянты — препараты, снижающие свертываемость крови. Специалист порекомендовала регулярно проходить осмотры и раз в год делать ЭКГ, чтобы вовремя выявить заболевание.

«В любом случае важно помнить, что любая аритмия — учащенное, уреженное или неритмичное сердцебиение — это повод обратиться к врачу», — отмечает Сергеева.

Здоровым людям следует соблюдать стандартные рекомендации по здоровому образу жизни: разнообразно питаться, заниматься физическими нагрузками, отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем.

Ранее, 19 января, невролог заявил, что употребление двух-трех чашек кофе в день способно снизить риск инсульта. Однако важно помнить, что кофе обязательно пить в умеренных количествах. Если вы страдаете желудочно-кишечными заболеваниями, кофе может спровоцировать гастрит и даже язвенную болезнь.