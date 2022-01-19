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Невролог назвал подходящий для профилактики инсульта напиток

Невролог Евдокимов: две-три чашки кофе в день способны снизить риск инсульта
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Употребление двух-трех чашек кофе в день способно снизить риск инсульта. Об этом во вторник, 18 января, сообщил невролог Александр Евдокимов.

«В кофе содержится много антиоксидантов, которые защищают стенки сосудов от налипания либо протеина низкой плотности. Так они предотвращают появление всем известного плохого холестерина», — отметил Евдокимов.

Отмечается, что плохой холестерин оседает на стенках кровеносных сосудов и образует бляшки, которые затрудняют или полностью блокируют кровоснабжение сердца и головного мозга.

«Но важно помнить об одном важном правиле — кофе обязательно пить в умеренных количествах. <…> Если вы страдаете желудочно-кишечными заболеваниями, кофе может спровоцировать гастрит и даже язвенную болезнь. Поэтому к употреблению этого напитка нужно подходить разумно», — приводит Пятый канал слова врача.

При этом употребление данного продукта не отменяет необходимости консультации специалиста.

В ноябре британский диетолог Фрэнки Филлипс заявила о снижении вероятности возникновения сахарного диабета второго типа при постоянном потреблении кофе. В день человек без вреда для здоровья может выпивать до пяти чашек кофе, однако суммарное количество кофеина не должно превышать 400 мг в сутки.

При этом профессор Федерального медико-биологического агентства России, диетолог Маргарита Королева считает, что употребление кофе для похудения может нести опасность для сердца. Главный компонент напитка, кофеин, бодрит и ускоряет сокращение сердечной мышцы, что требует сжигания большего количества калорий и, соответственно, способствует сбросу веса.

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