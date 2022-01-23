Рогозин заявил о работе над запуском ракет с железнодорожных платформ

«Роскосмос» планирует запускать ракеты легкого и сверхлегкого класса с железнодорожных платформ, работы в этом направлении уже ведутся. Об этом в воскресенье, 23 января, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, работать в этом направлении будут инженеры и архитекторы НИИ стартовых комплексов имени В. П. Бармина и дру­гих организаций «Роскосмоса».

Также Рогозин сообщил, что ведутся работы по совершенствованию ракеты «Союз-2». Он считает, что мировой спрос на ракетные пуски будет только возрастать, поэтому ракеты могут прослужить еще около 10 лет.

Кроме того, гендиректор «Роскосмоса» заявил, что оптимизация «переразмеренной» с советских времен ракетно-космической отрасли завершена только на четверть, чтобы довести этот процесс до конца потребуется минимум пять лет.

Как отметил Рогозин, многие предприятия оказались в долгах из-за безграничного финансирования космических программ в советское время. Это привело к тому, что отрасль оказалась «перетяжелена, переразмерена».

Глава госкорпорации считает, что теперь нужно оптимизировать производственные и технологические фонды. Кроме того, по мнению Рогозина, необходимо постепенно перено­сить сборочные производства на космодром Восточный, чтобы он из эксплуатирующей организации превратился в наукоград.

Ранее, 12 января, Рогозин сообщил, что «Роскосмос» планирует провести в 2022 году около 30 пусков. Как он добавил, первый пуск российской ракеты ожидается 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане.

5 декабря ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с двумя навигационными спутниками Galileo на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.