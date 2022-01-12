Рогозин назвал число планируемых ракетных пусков в 2022 году

«Роскосмос» планирует провести в 2022 году около 30 пусков. Об этом 12 января сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Пока имеем планы около 30 пусков, но они будут зависеть от оперативной необходимости», — сказал он журналистам.

Как он добавил, первый пуск российской ракеты ожидается 10 февраля с космодрома Куру во Французской Гвиане.

На 15 февраля с Байконура запланирован запуск грузового корабля «Прогресс МС-19».

5 декабря ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с двумя навигационными спутниками Galileo на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Рогозин добавил, что пуск состоялся в расчетное время.

Космические аппараты были выведены на орбиту.