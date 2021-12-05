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Ракета-носитель «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру

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Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с двумя навигационными спутниками Galileo на борту успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Об этом сообщила российская госкорпорация «Роскосмос» в воскресенье, 5 декабря.

«В 03:19:20 по московскому времени совместные расчеты российских и европейских специалистов выполнили пуск ракеты-носителя «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и навигационными космическими аппаратами Galileo FOC. Для 2021 года этот старт стал 21-м пуском российских космических ракет и первым с Гвианского космического центра», — говорится в сообщении на сайте корпорации.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин добавил, что пуск состоялся в расчетное время, отделение головного блока подтверждено.

«Наш «Союз» отработал штатно», — написал он у себя Telegram-канале.

Накануне запланированный на 4 декабря запуск «Союза-СТ-Б» с космодрома Куру, был перенесен на сутки из-за неблагоприятных погодных условий. Решение о повторном переносе было принято французской стороной за семь минут до пуска.

3 декабря пуск ракеты-носителя также переносили на сутки. Тогда причиной была неготовность французской корабельной станции приема телеметрической информации.

Европейская глобальная навигационная спутниковая система Galileo названа в честь итальянского астронома и физика Галилео Галилея. К настоящему моменту на околоземную орбиту было выведено в общей сложности 28 спутников (включая экспериментальные и рабочие аппараты).

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