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Россиянки стали вторыми на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

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Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Антхольце. Соревнования состоялись в субботу, 22 января.

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Победу одержала сборная Норвегии. Третьей стала команда Франции, передает «Спорт-Экспресс».

В составе россиянок выступили Валерия Васнецова, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина. Общее время отставания от норвежской команды составило 24,6 секунды.

Ранее в этот день немецкий биатлонист Бенедикт Долль одержал победу в ходе мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону. Россиянин Антон Бабиков стал десятым. Его соотечественник Эдуард Латыпов после первой стрельбы шел в группе лидеров, однако на втором огневом рубеже допустил сразу четыре промаха и выбыл из борьбы.

19 января Бабиков выиграл индивидуальную гонку на предолимпийском этапе Кубка мира в Антхольце. Вторым в индивидуальной гонке стал норвежец Тарьей Бе, третьим — еще один россиянин, Карим Халили.

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