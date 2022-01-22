Немец Долль выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль одержал победу в ходе мужского масс-старта на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Об этом сообщает в субботу, 22 января, «Спорт-Экспресс».

На последнем круге Долль смог вырваться вперед, за ним шел норвежец Тарьей Бе, который занял второе место.

Вместе с тем россиянин Антон Бабиков стал десятым. Его соотечественник Эдуард Латыпов после первой стрельбы шел в группе лидеров, однако на втором огневом рубеже допустил сразу четыре промаха и выбыл из борьбы.

Российские спортсмены Александр Логинов и Даниил Серохвостов не выступили в масс-старте, поскольку решили пропустить гонку, несмотря на попадание в предварительный старт-лист.

Латыпов после гонки рассказал журналистам, что при хорошей стрельбе у него были шансы на положительный результат. По его словам, делал он всё правильно.

«Не получилось со стрельбой. Шансы были неплохие показать хороший результат. Не говорю, что боролся бы за подиум <...> Не сказал бы, что промахи были связаны с нехваткой стартов. Делал всё правильно, пристреливался против ветра. Немного непонятно, потому что на пристрелке был такой же ветер, но в гонке он выносил на совсем другую сторону», — отметил спортсмен.

Ранее, 19 января, Бабиков выиграл индивидуальную гонку на предолимпийском этапе Кубка мира в Антхольце. Вторым в индивидуальной гонке стал норвежец Тарьей Бе, третьим — еще один россиянин, Карим Халили.