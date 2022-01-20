Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Блинкен заявил об отказе РФ от дипломатических предложений в «духе взаимности»
Мир
Четыре украинца вошли в санкционный список США из-за «действий России»
Экономика
Резидентов РФ предложили штрафовать за использование криптовалют
Спорт
Российский биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
Экономика
«Молдовагаз» обязали до конца дня погасить долг «Газпрому»
Общество
Мурашко сообщил о передаче ВОЗ всех данных по вакцине «Спутник V»
Политика
Госдума приняла в III чтении поправку об индексации пенсий на 8,6%
Общество
Температура воздуха в Москве опустится ниже нормы на следующей неделе
Общество
Закон о маркировке и учете животных вступит в силу с сентября этого года
Мир
Гаврилов назвал блефом обвинения в адрес РФ в возможном нападении на Украину

Российский биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский биатлонист Антон Бабиков 19 января выиграл индивидуальную гонку на предолимпийском этапе Кубка мира в Антхольце.

Состав компании: на какие медали Игр-2022 заряжены наши биатлонисты
Вернуть Россию на подиум главного старта четырехлетия постараются Логинов, Латыпов и Резцова

Россиянин преодолел дистанцию за 49 минут 46,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Эта победа стала для Бабикова второй на этапах Кубка мира в карьере, до этого он побеждал в сезоне-2016/17.

Вторым в индивидуальной гонке стал норвежец Тарьей Бе, третьим — еще один россиянин, Карим Халили.

Другой представитель РФ — Александр Логинов — финишировал седьмым. Российский биатлонист Александр Поварницын допустил пять промахов на первой стрельбе и не попал в первую десятку.

17 января президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной на Олимпийские игры в Пекине. Так, в национальную команду вошли Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Бабиков включен в состав сборной России в качестве запасного, отмечает «Спорт-Экспресс».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022