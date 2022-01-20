Российский биатлонист Бабиков выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира
Российский биатлонист Антон Бабиков 19 января выиграл индивидуальную гонку на предолимпийском этапе Кубка мира в Антхольце.
Россиянин преодолел дистанцию за 49 минут 46,8 секунды, не допустив ни одного промаха. Эта победа стала для Бабикова второй на этапах Кубка мира в карьере, до этого он побеждал в сезоне-2016/17.
Вторым в индивидуальной гонке стал норвежец Тарьей Бе, третьим — еще один россиянин, Карим Халили.
Другой представитель РФ — Александр Логинов — финишировал седьмым. Российский биатлонист Александр Поварницын допустил пять промахов на первой стрельбе и не попал в первую десятку.
17 января президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной на Олимпийские игры в Пекине. Так, в национальную команду вошли Максим Цветков, Даниил Серохвостов, Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
Бабиков включен в состав сборной России в качестве запасного, отмечает «Спорт-Экспресс».