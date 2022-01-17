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Определен состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры

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В сборную России по биатлону на Олимпийские игры в Пекине вошли Максим Цветков и Даниил Серохвостов. Об этом 17 января сообщил на пресс-конференции президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

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Кроме того, в мужскую сборную вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов и Карим Халили.

Среди женщин представлять Россию на Олимпиаде-2022 будут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

В качестве запасных выбраны Антон Бабиков, Александр Поварницын, Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

«Запасные остаются в России. Но, если понадобится замена в составе сборной, они могут отправиться в Пекин», — отметил Майгуров, слова которого приводит сайт «Спорт-Экспресс».

Тренером мужской сборной является Юрий Каминский, тренером женской команды — Михаил Шашилов.

Ранее, 13 января, Федерация лыжных гонок России назвала имена спортсменов, которые войдут в состав российской сборной по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине.

Среди мужчин на Олимпиаду отобраны лыжники Александр Большунов, Илья Семиков, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Артем Мальцев и Алексей Червоткин.

Женскую команду представят Наталья Непряева, Христина Мацокина, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Зимняя Олимпиада будет проходить в столице КНР с 4 по 20 февраля. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Это первый город в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.

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