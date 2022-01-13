Объявлен состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду

Федерация лыжных гонок России назвала имена спортсменов, которые войдут в состав российской сборной по лыжным гонкам на Олимпиаде в Пекине. В список вошли призеры Олимпийских игр 2018 года Александр Большунов и Наталья Непряева, сообщила пресс-служба спортивного ведомства.

Среди мужчин на Олимпиаду также отобраны лыжники Илья Семиков, Денис Спицов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Александр Терентьев, Артем Мальцев и Алексей Червоткин.

Женскую команду представят Христина Мацокина, Вероника Степанова, Наталья Непряева, Лилия Васильева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

В Союзе биатлонистов и Федерации лыжных гонок России отметили, что все члены команды прошли вакцинацию от коронавируса перед соревнованиями.

Однако из-за отмены первого этапа Кубка мира по лыжным гонкам, который должен был пройти в январе во французском Ле-Русе и словенской Планице, спортсмены месяц будут без практики. Кубок мира должен был стать последним официальным стартом у лыжников перед Играми в Пекине, но ковидная обстановка вынудила отменить соревнования.

Этот риск признали и в Пекине, учитывая, что грядущая Олимпиада совпала с распространением нового штамма «Омикрон». Опыт последних Олимпийских игр, которые прошли летом в Токио, показал, что прибытие большого международного десанта способствует росту заболеваемости COVID-19.

Вирусолог Университета Гонконга Цзинь Дунъянь рассказал «Известиям», что свести к нулю эти риски до зимних Олимпийских игр Китай не сможет, но вероятность того, что у властей получится контролировать все новые вспышки COVID-19, высока. Об этом 31 декабря также заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе новогоднего обращения к гражданам, «пообещав показать миру великолепную Олимпиаду».

Зимняя Олимпиада будет проходить в столице КНР с 4 по 20 февраля. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Это первый город в мире, который примет как летние, так и зимние Олимпийские игры.

В конце октября организационный комитет зимних Олимпийских игр представил дизайн олимпийских и параолимпийских медалей. Среди лыжников разыграют 12 комплектов наград.