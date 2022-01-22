На Украине объяснили слова Зеленского об оккупации Харькова

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров назвал гипотетическим сценарием высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Россия якобы может напасть на те украинские регионы, с которыми у нее есть сильная историческая связь. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 21 января, украинскому изданию «Новое время».

«Я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован», — отметил он.

По словам Никифорова, фразу Зеленского «выдернули» из интервью.

Ранее Зеленский рассказал в интервью The Washington Post о том, что Россия якобы может провести оккупацию Харькова под предлогом защиты населения, которое разговаривает на русском языке.

18 января глава МИД РФ Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся российской агрессии на Украине, а заставить Киев выполнять Минские соглашения.

Российская сторона многократно опровергала беспочвенные спекуляции о якобы возможном вторжении на Украину. Так, 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

При этом в Киеве также подчеркивали, что не видят никаких признаков подготовки вторжения. Так, 30 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что организация не видит большой опасности из-за российских военных у своих границ. По его словам, дислокация российских военных «не является критичной», а сама Россия «вообще не готова сейчас к наступлению».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Москва неоднократно отвергала подобные данные.

23 декабря 2021 года во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.