Выход фильма «Миссия невыполнима 7» перенесли еще на год из-за пандемии

Киностудия Paramount из-за пандемии коронавируса вновь перенесла премьеру фильма «Миссия невыполнима 7», теперь она запланирована на 14 июля 2023 года. Об этом в пятницу, 21 января, сообщает IndieWire.

Как отмечает издание, ранее выход седьмой части франшизы с Томом Крузом в главной роли был запланирован на 30 сентября 2022 года.

В кинокомпании отметили, что релиз боевика переносится уже в пятый раз из-за ситуации с коронавирусом.

Соответственно, из-за очередного переноса зрители на год позднее увидят восьмую часть картины. Выход «Миссия невыполнима 8» ожидается не раньше 28 июня 2024 года.

В феврале 2020 года сообщалось, что кинокомпания Paramount приостановила съемки седьмой части фильма «Миссия невыполнима» в Венеции из-за вспышки коронавируса в Италии. Такое решение было принято, чтобы уберечь съемочную группу и обезопасить актеров. Режиссер Кристофер Маккуорри планировал снимать в городе три недели, а после съемочная группа собиралась отправиться в другие страны.

В 2021 году у съемочной группы снова возникли трудности из-за пандемии коронавируса. Часть команды вынуждена была пройти карантин в Британии (там снималась большая часть проекта).