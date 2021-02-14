Съемочная группа «Миссия невыполнима» проходит карантин в Британии

По данным издания Daily Mail, у съемочной группы «Миссия невыполнима» возникли трудности. Часть команды вынуждена пройти карантин в Британии – там снимается большая часть проекта. В страну кинематографисты прилетели из ОАЭ. За 10 дней самоизоляции в отеле каждый член группы заплатит £1750, передает телеканал «Известия». Источники сообщили Daily Mail, что все расходы сотрудникам приходится оплачивать самим. Многие в команде не уверены, что хотят продолжить работу.

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