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Терапевт Романенко рассказала о пользе частого проветривания помещений

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Для того, чтобы снизить концентрацию опасных вирусных частиц в воздухе в период заболеваемости гриппом и ОРВИ, следует часто проветривать помещения. Об этом 22 января рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

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«Мы снижаем концентрацию вирусных частиц в помещении, когда его проветриваем. Эти частицы неизбежно есть в воздухе везде, где есть люди: ведь кто-то может являться носителем инфекции. Поэтому важно проветривать, чтобы снизить концентрацию вирусов», — отметила Романенко в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, такая рекомендация актуальна и сейчас, в период пандемии COVID-19.

Терапевт уточнила, что помещения являются комфортной средой обитания вирусов в период работы отопительных приборов из-за снижения влажности.

«Если слизистые пересыхают, то они хуже защищают нас от проникновения микроорганизмов. Мы проветриваем помещения, чтобы улучшить состояние слизистых оболочек, которые являются первым барьером на пути вирусов», — добавила Романенко.

Проветривать при этом нужно ежечасно либо каждые два часа по 10–15 минут. Если такой возможности нет, то «надо проветривать помещения до начала рабочего дня и во время обеденных перерывов».

В декабре о повышенном риске заболеть коронавирусом при редком проветривании рассказывал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он уточнял, что избыток пыли в помещении сушит слизистые организма.

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