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Артемий Лебедев отреагировал на введенные против него санкции Украины

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Российский дизайнер Артемий Лебедев, реагируя на введенные ранее в этот день украинские санкции в свой адрес, заявил, что теперь может «спать спокойно».

«Санкции — это вообще тупиковый вариант»
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«Зая, теперь я могу спать спокойно», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Ранее, 21 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда организаций РФ, а также российских граждан. Срок действия ограничений — пять лет.

В частности, рестрикции коснутся «Ленпромтранспроекта», «Страховой бизнес группы», «ГеоЗемСтроя». Также санкции введены против российского дизайнера Артемия Лебедева и постпреда президента России на Северном Кавказе, экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки.

Кроме того, Зеленский ввел санкции против 18 российских физлиц за отчуждение имущества Православной церкви Украины (ПЦУ) в Крыму.

Санкции включают «блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (остановка финансовых операций)».

В тот же день глава международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс предложил рассмотреть инициативу о санкциях против РФ, не дожидаясь голосования по похожему документу в сенате. Как следует из релиза, проект предполагает санкции против «Северного потока – 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента РФ Владимира Путина и других представителей российской власти.

18 ноября президент Украины ввел в действие решение СНБО о санкциях против 23 российских граждан и пяти украинцев. Попавшим под санкции гражданам будет запрещено выводить капитал за пределы Украины, размещать валютные ценности на украинских счетах, их вклады на территории страны будут заблокированы.

Месяцем ранее СНБО также ввел персональные санкции в отношении людей, причастных к организации выборов в Госдуму в Крыму и Донбассе. Всего в списке значились 237 человек. Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, ограничения введены против причастных к проведению «незаконных выборов» на территориях, которые Киев считает временно оккупированными.

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