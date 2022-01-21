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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда компаний РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях против ряда организаций РФ, в частности, Ленпромтранспроекта, Страховой бизнес группы, ГеоЗемСтроя. Также рестрикции коснутся российского дизайнера Артемия Лебедева и экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки, говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

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«Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в тексте.

Также к указу прилагается дополнение со списком фамилий, среди которых есть Лебедев и Чайка.

«Лебедев Артемий Андреевич (Лебедев Артемий Андреевич, Lebedev Artemii Andreevich), родился 13 февраля 1975 года,… гражданин Российской Федерации, арт-директор студии «Студия Артемия Лебедева», — следует из дополнения к указу.

Санкции включают «блокирование активов — временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным Законом (остановка финансовых операций)».

Срок действия ограничений — пять лет.

Ранее в тот же день глава международного комитета палаты представителей США, демократ Грегори Микс предложил рассмотреть инициативу о санкциях против РФ, не дожидаясь голосования по похожему документу в сенате. Как следует из релиза, проект предполагает санкции против «Северного потока – 2», добывающей индустрии, как минимум трех финансовых институтов, госдолга, президента РФ Владимира Путина и других представителей российской власти.

19 января портал Axios со ссылкой на источники сообщил о том, что Зеленский призвал американских сенаторов не ждать якобы возможной эскалации со стороны РФ, а ввести санкции уже сейчас.

В ответ на призы Зеленского член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что Россия не собирается вторгаться на Украину, однако президенту Владимиру Зеленскому выгодно пугать население страны «агрессией» РФ. По словам российского политика, складывается впечатление, что украинские власти сами с нетерпением ожидают придуманной эскалации.

Политик напомнил, что президент США Джо Байден уже пригрозил РФ «невиданными санкциями» из-за Украины, также указав на то, что нынешний Киев и шагу ступить не может без своих западных кураторов.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против России, который может затронуть большое количество россиян. Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» РФ на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в страну любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. Россия неоднократно отвергала подобные данные о якобы возможном вторжении на Украину. 10 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может. Он подчеркнул, что все мероприятия по боевой подготовке войск осуществляются в пределах российской территории.

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