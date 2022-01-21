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Российские команды готовы к ралли Monte-Carlo Historique

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Российские команды проводили на ралли Monte-Carlo Historique. Церемония прошла в Музее Гаража особого назначения на ВДНХ. В этом году Россию будут представлять спортсмены на «Волгах» ГАЗ-21 и 408-х «Москвичах», сообщает телеканал «Известия». По условиям гонок, раритетные машины должны быть на оригинальных запчастях. Однако доработки аутентичных агрегатов всё же разрешены, рассказывает участник российской команды Владимир Мельников.

«Машина должна быть аутентичная, там должен быть аутентичный блок цилиндров, но внутри этого блока цилиндров разрешены доработки. Тем самым можно, например, увеличить рабочий объем двигателя. Мы знаем, что у «Москвича» это было 1,5 л, да, поздние некоторые машины — на 41-х этот мотор 1,7 л. Но здесь удалось увеличить рабочий объем до двух с небольшим литров, что, соответственно, повысило серьезно мощность, крутящий момент», — рассказал участник российской команды на ралли Monte-Carlo Historique, автомобильный журналист Владимир Мельников.

Соревнования стартуют 27 января во французском Реймсе. Финишируют гонщики в ночь с 1 на 2 февраля в Монте-Карло, в Монако.

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