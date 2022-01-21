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Главбуха МХАТа заподозрили в краже более 4 млн рублей из кассы театра

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Уголовное дело возбуждено в отношении главного бухгалтера МХАТа имени Горького Галины Гетьман, которую подозревают в похищении порядка 4,2 млн рублей из кассы театра. Гендиректор МХАТа Владимир Кехман рассказал «Коммерсанту» 21 января, что ранее обнаружил недостачу и сообщил о возможном преступлении правоохранителям.

Возглавив театр, Кехман стал разбираться с финансами и попросил Гетьман предоставить отчетность. Однако женщина не согласилась показать ему документы.

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Позже Кехман узнал, что служебный сейф Гетьман пуст.

«Я впервые в моей 15-летней практике сталкиваюсь с такими грубыми финансовыми нарушениями, как во МХАТе. В итоге пришлось провести инвентаризацию», — пояснил Кехман.

Кехман предложил 60-летней главбуху вернуть пропавшие деньги, но женщина ответила отказом, заявив, что готова «идти в тюрьму».

В связи с этим Кехман обратился в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. В отношении главбуха возбудили дело по факту растраты в особо крупном размере (ч. 4. ст. 160 УК РФ).

После возбуждения дела женщина пришла в полицию с повинной и призналась в содеянном. Следствие приняло во внимание добровольное признание Гетьман и не стало ее арестовывать. Сейчас Гетьман находится под подпиской о невыезде.

Гетьман написала заявление на имя Кехмана, в котором сообщила, что «самовольно взяла из кассы и присвоила себе на личные нужды 4 млн 222 тыс. 126 руб.».

Похищенные деньги главбух не вернула. Она заявила, что якобы у нее их уже нет.

О назначении Владимира Кехмана гендиректором МХАТа им. М. Горького стало известно 27 октября.

1 ноября предыдущий худрук МХАТа Эдуард Бояков на своей странице в Facebook сообщил, что покидает театр. Он написал заявление по предложению Кехмана, несмотря на пятилетний контракт с Минкультуры.

Ранее, 2 июля, президент театра Татьяна Доронина обратилась к главе государства Владимиру Путину с просьбой сохранить театр и уволить Боякова.

Тогда в пресс-службе театра заявили, что представителям МХАТа странно читать подобные высказывания от президента театра, а также предположили, что что 87-летней Дорониной манипулирует круг лиц, которые используют ее в своих корыстных интересах.

Владимир Кехман — выпускник факультета иностранных языков Самарского государственного педагогического университета. До работы в российских театрах Кехман занимался коммерческой деятельностью.

С 2007 по 2015 годы Кехман возглавлял Михайловский театр в Санкт-Петербурге. С 2015 года театральный деятель перешел на должность художественного руководителя театра.

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