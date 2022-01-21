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Пилот-герой Юсупов рассказал о значимости программы «Наука и техника»

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Герой России Дамир Юсупов, посадивший самолет на кукурузном поле в Подмосковье, 21 января прокомментировал запуск новой программы «Наука и техника» на РЕН ТВ.

По его словам, научные достижения и инновации необходимо популяризировать, чтобы всегда идти в ногу со временем.

«Мир развивается. Благодаря ученым появляются новые изобретения, технологии, благодаря которым изобретаются различные системы, те же композитные материалы, если брать авиацию, благодаря которым строятся легкие и прочные самолеты, внедряются автоматические, навигационные, инерциальные системы, которые помогают самолету летать, снимают нагрузку с пилотов. Я думаю, что нужно популяризовать [науку], потому что надо идти в ногу со временем», — сказал Юсупов.

Пилот отметил, что крайне важно не только осветить тему, но и показать ее применение на практике. Возможно, это вдохновит юных зрителей серьезно заняться наукой.

«Молодежь заинтересуется. Мне тоже пишут и молодые люди, и более старшего возраста, что они вдохновились работой пилота. Спрашивают, какие предметы нужны, (...) чтобы поступить в летное училище. (...) Про самолеты спрашивают: такие вопросы задают, как система триммирования работает, (...) как автопилот работает, как руль направления, сколько инерциальных систем в самолете», — сказал Герой РФ.

Также Юсупов рассказал, без каких знаний не обойтись настоящему пилоту.

«Есть предметы в авиации фундаментальные — аэродинамика, воздушная навигация, авиационная метеорология. Она (авиация) связана с такими точными науками, как физика, алгебра, геометрия. Чтобы быстро в голове расчеты произвести, должен быть математический склад ума, технический склад ума, потому что мы все-таки управляем самолетами, много систем задействовано, они взаимосвязаны. Нужно понимать какие-то обычные физические явления, как они протекают», — пояснил пилот.

20 января академик Российской академии естественных наук Алексей Одинец отметил, что в передаче «Наука и техника» ученые смогут рассказать о своих разработках, что очень ценно. Он высоко оценил анонсированную программу, назвав ее настоящим искусством.

Программу можно будет смотреть по субботам в 12:00. Премьера состоится 22 января. В эфире шоу «Наука и техника» ведущий Михаил Борзенков ответит на вопросы, которые раньше задавали только фантасты и историки.

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