Академик РАЕН рассказал о значении программы «Наука и техника» для ученых

Академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Алексей Одинец 20 января отметил на РЕН ТВ важность новой программы «Наука и техника» для ученых.

По его словам, в передаче ученые смогут рассказать о своих разработках, что очень ценно.

«Ученым дают возможность рассказать о своих работах, а они очень интересные. Приятно, что они кому-то нужны, не пропадают в лабораториях, не ждут, когда их «акулы» из-за рубежа выкупят и увезут. У нас это становится популярным, интересным, это нужно людям», — сказал Одинец.

Академик также подчеркнул, что «хорошо, что есть передачи, которые поднимают вопросы науки и техники». Одинец назвал такие правдивые программы «настоящим искусством», которого так мало в мире фейков.

Ранее в этот день академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Юрий Нагерняк заявил, что программа «Наука и техника» поможет молодежи расширить свои знания о точных науках, больше узнать об инновациях, внедренных российскими специалистами.

19 января авторы передачи рассказали, что новая программа — это еженедельная часовая лекция по физике в жанре «жаркий экшен». Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков будет ставить зрелищные и даже опасные эксперименты.

Перед создателями проекта стоит амбициозная задача — попытаться визуализировать науку.

Как отметил сотрудник Института физики твердого тела РАН Александр Черненко, программа даст зрителям информацию о том, как наука становится двигателем изменений в быстро меняющемся мире.

В эфире шоу «Наука и техника» ведущий Михаил Борзенков ответит на вопросы, которые раньше задавали только фантасты и историки. Программу можно будет смотреть по субботам в 12:00.

Премьера состоится 22 января.