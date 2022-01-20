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Академик отметил ценность программы «Наука и техника» на РЕН ТВ

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Академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Юрий Нагерняк прокомментировал запуск программы «Наука и техника» на РЕН ТВ.

Программа «Наука и техника» помогает молодежи расширить свои знания о точных науках, больше узнать об инновациях, внедренных российскими специалистами, уверен он.

«Передача, которая пропагандирует точные науки, которая открывает молодежи те вещи, которые они не проходят в школе, она пробуждает интерес к науке, технике. Она чрезвычайно важна. Российская инженерная школа в последние десятилетия XIX века, на протяжении XX века была одной из передовых в мире. <...> Но если мы посмотрим вокруг, то в быту практически все технически сложные вещи производства зарубежных стран. В этом смысле нам нужно нагонять упущенное, восстанавливать свою первоклассную техническую, инженерную школу. Поэтому для нас важно пробудить у молодых людей интерес и к фундаментальной, и к прикладной науке, к развитию техники — не как пользователей, а как разработчиков», — добавил Нагерняк.

В России у молодежи наблюдается дефицит интереса к техническим наукам, рассказал Нагерняк. В связи с этим запуск новой передачи — важный шаг в сфере популяризации научных знаний, сказал ученый.

Днем ранее авторы передачи «Наука и техника» рассказали, что новая программа — это еженедельная часовая лекция по физике в жанре «жаркий экшен». Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков будет ставить зрелищные и даже опасные эксперименты.

Перед создателями проекта стоит амбициозная задача — попытаться визуализировать науку.

Как отмечал накануне сотрудник Института физики твердого тела РАН Александр Черненко, программа даст зрителям информацию о том, как наука становится двигателем изменений в быстро меняющемся мире.

В эфире шоу «Наука и техника» ведущий Михаил Борзенков ответит на вопросы, которые раньше задавали только фантасты и историки. Программу можно будет смотреть по субботам в 12:00.

Премьера шоу состоится 22 января.

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