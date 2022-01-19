Авторы передачи «Наука и техника» на РЕН ТВ раскрыли темы выпусков

Авторы новой программы на телеканале РЕН ТВ «Наука и техника» рассказали о темах, которые будут раскрыты в рамках шоу. Так, зрители узнают о созданных в космосе органах для мышей, летающих поездах и возможности стать невидимым.

Как отмечают авторы проекта, новая программа — это еженедельная часовая лекция по физике в жанре «жаркий экшен». Для полного погружения в тему ведущий Михаил Борзенков будет ставить зрелищные и даже опасные эксперименты.

«Здесь амбициозная задача — попытаться визуализировать науку. Главная проблема всегда состоит в том, что это сухое повествование. Если хороший, интересный ведущий, то его интересно слушать. Или какая-то визуализация графикой. А здесь визуализация реальностью!» — подчеркнул он.

Кроме того, авторы передачи взяли десятки интервью у авторитетных экспертов.

«Передача пропагандирует точные науки, которые открывают молодежи те вещи, которые они не проходят в школе, она пробуждает интерес к науке и к технике! Она чрезвычайно важна!» — указал академик, член РАЕН и Международной академии наук о природе и обществе Юрий Нагерняк.

Программа «Наука и техника» будет выходить каждую субботу на РЕН ТВ. Премьера передачи состоится 22 января в 12:00 мск.

Днем ранее руководитель службы постпродакшна Виктор Гуреев рассказал, что к созданию «Науки и техники» были привлечены лучшие специалисты как из России, так и из других стран. В ходе работы авторы шоу сделали его максимально понятным и интересным.