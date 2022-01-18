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Режиссер рассказал о создании шоу «Наука и техника» на РЕН ТВ

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К созданию новой программы «Наука и техника», которая выйдет в эфир телеканала РЕН ТВ, были привлечены лучшие специалисты как из России, так и из других стран. Об этом 18 января рассказал руководитель службы постпродакшена Виктор Гуреев.

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«Мы этот проект задумывали как нечто совсем непохожее на другие продукты. Именно поэтому мы задействовали колоссальное количество и режиссеров монтажа, и графических дизайнеров», — рассказал он.

По словам Гуреева, к работе над проектом привлекли графистов из Европы. В ходе работы авторы шоу сделали его максимально понятным и интересным.

«Хотели, чтобы было предельно понятно и интересно рассказано о научных открытиях, о новинках в технической составляющей», — подчеркнул режиссер.

В эфире шоу ведущий Михаил Борзенков ответит на вопросы, которые раньше задавали только фантасты и историки. Программу можно будет смотреть по субботам в 12.00.

Премьера шоу состоится 22 января.

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