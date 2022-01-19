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Ученый отметил ценность программы «Наука и техника» на РЕН ТВ

Ученый Черненко указал на ценность программы «Наука и техника» на РЕН ТВ
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Старший научный сотрудник Института физики твердого тела РАН Александр Черненко 19 января прокомментировал запуск программы «Наука и техника» на РЕН ТВ.

Он отметил важность передачи, сказав, что она «даст людям информацию, объяснит и заинтересует».

«Ценность как раз в том, что в нашем быстро меняющемся мире наука и техника являются двигателем изменений. Люди должны представлять, что происходит на крайних рубежах. Такие программы должны как раз давать людям информацию, объяснять, заинтересовывать… Это полезная программа сама по себе, она должна развиваться, информировать людей о новых направлениях, разных отраслях науки и техники», — сказал Черненко.

По словам ученого, зритель лучше усваивает знания, когда видит их применение на практике.

«В мире так много всего, так много информации, что оценить ее достоверность, правдоподобность и ценность не так просто. Ведущие программы должны выделять те моменты, которые являются наиболее важными… Зритель запомнит то, что мы показали, как мы это делаем руками… Может быть он не запомнит то, что мы говорили, но то, что мы продемонстрировали…я думаю, он запомнит», — уверен Черненко.

В эфире шоу «Наука и техника» ведущий Михаил Борзенков ответит на вопросы, которые раньше задавали только фантасты и историки. Программу можно будет смотреть по субботам в 12:00.

Премьера шоу состоится 22 января.

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