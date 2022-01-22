Время цифры: спрогнозировано исчезновение пластиковых карт

В ближайшие несколько лет электронные карты могут почти полностью заменить пластиковые. Одни эксперты считают, что «пластик» останется у половины, другие — всего у 15% владельцев. В чем состоит основное преимущество электронных карт, выше ли степень безопасности их использования и есть ли у них свои уязвимости — выясняли «Известия».

Смена карт

В ближайшие несколько лет электронные кредитные карты почти полностью заменят пластиковые. Об этом заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

По словам Спивакова, паритет между физическими и виртуальными кредитными картами наступит в 2022 году, а затем первые начнут стремительно терять актуальность. В дальнейшем пластиковыми картами продолжат пользоваться всего 15% клиентов — и это будет связано не с удобством проведения операций, а с восприятием кредиток как «красивого аксессуара».

Впрочем, как заявляют эксперты, опрошенные «Известиями», популярность потеряют не только кредитки на физическом носителе, но и пластиковые карты в целом. Банки, сотовые операторы, магазины, салоны и фитнес-центры всё чаще заменяют их цифровыми аналогами.

— Электронные карты гораздо удобнее в использовании, — объясняет директор технического департамента компании «ХайТэк-Интеграция» Дмитрий Ласьков. — Если у человека есть телефон или часы с NFC-модулем, носить с собой карты не нужно, и многие уже так поступают. Мы видим, как постепенно «пластик» заменяет наличные платежи, и точно также, только еще быстрее, электронные карты заменят пластиковые. Однако о полном замещении речи идти не может, поскольку подобные гаджеты пока есть не у всех.

По его словам, для банков в этой истории тоже есть ряд преимуществ. Одно из главных — работа с клиентами в регионах, где нет отделений. Кроме того, стоимость выпуска электронной карты в несколько раз дешевле, а сам процесс практически не занимает времени.

— С точки зрения безопасности у виртуальной карты есть неоспоримое преимущество: можно быстро выпустить карту с ограниченным лимитом и делать покупки в интернете, не сообщая данных основных карт, — считает собеседник «Известий».

Роль пандемии

Важную роль в увеличении доли безналичных платежей сыграла пандемия коронавируса, считает директор фабрики розничного бизнеса РГС Банка Денис Сорокин. Оплата товаров и услуг стала всё чаще совершаться бесконтактно. И этот тренд, считает эксперт, сохранится на долгие годы — даже когда ситуация с ковидом нормализуется.

— Пандемия — не единственный фактор, который лег в основу растущей популярности онлайн-операций. Она стала скорее триггером, а не причиной, — говорит Сорокин в беседе с «Известиями». — Онлайн-платежи — закономерный тренд, обусловленный цифровизацией всей финансовой системы. Во многом ей способствовали и шаги государства: развитие инфраструктуры NFC-платежей, появление системы быстрых платежей, перспективы внедрения цифрового рубля. При этом будущее — за биометрией, когда на кассах станут использовать отпечаток пальца или голосовую идентификацию, а также технологию распознавания лиц при подтверждении оплаты.

По словам эксперта, изначально электронные карты были предназначены для безопасных платежей в интернете, но позже на рынке появилась возможность пользоваться ими как самостоятельным продуктом, причем не только онлайн, но и офлайн — сначала при оплате покупок в магазинах (загружая карту в электронный кошелек и оплачивая покупки смартфоном), а с недавнего времени — и снимая наличные и пополняя счета в банкоматах и терминалах, поддерживающих функцию NFС.

Оформить цифровую карту достаточно просто: пользователю, который не является клиентом банка, нужно всего лишь указать ФИО и номер телефона на сайте кредитной организации, говорит аналитик цифровой платформы законодательных инициатив «Инициатор», старший преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Марчел Кырлан. В перспективе карту можно перевести в статус полноценной, пройдя полную идентификацию и став клиентом банка.

–– Моментальный выпуск электронной карты –– один из ее главных плюсов, –– считает партнер агентства по управлению репутацией Digital Guru Ольга Соколова. –– Можно заводить несколько карт для разного вида платежей: например, использовать карту с маленьким лимитом для онлайн-оплаты на ресурсах, которым человек доверяет не на 100%.

Но главным преимуществом нововведения эксперт называет его влияние на экологию . Сокращение производства пластиковых карт значительно снизит количество отходов, которые образовываются на производстве, утверждает собеседница «Известий».

Будущее «цифры»

Как отмечают собеседники «Известий», точной статистики по распространению электронных карт в России пока нет. По открытым данным, к 2023 году Сбербанк планирует на электронные версии пластика до 50% от всего количества выпускаемых карт, ВТБ — до 40%.

— Значимая доля пластиковых карт достаточно долго останется в использовании — процент применения цифровых версий не превысит 50%, — считает директор по IT компании Oberon Дмитрий Пятунин. — Особенно это касается международного использования при бронировании гостиниц, аренды или оформления страхового депозита на автомобиль, приобретения хостинга для размещения сайта или виртуальной машины, снятия наличных в банкоматах без NFC.

Мнения, что в скором времени электронные карты будут превалировать в России, но полного вытеснения «пластика» не произойдет, придерживается и руководитель программы «Мировая экономика» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Ирина Айдрус.

— Во-первых, «пластик» останется востребованным из-за медленной замены инфраструктуры приема карт — терминалов и банкоматов. Причем не только в России, но и за рубежом , — говорит она.

Партнер агентства по управлению репутацией Digital Guru и эксперт в области цифровой безопасности Ольга Соколова тоже советует брать с собой в путешествия хотя бы одну пластиковую карту: некоторые страны еще не успели внедрить бесконтактную оплату и даже не планируют этого делать.

Говоря об уязвимости электронных карт, Дмитрий Пятунин отмечает, что они (как и обычные) не защищают владельца от уловок мошенников, использующих фишинговые сайты с формами для заполнения платежных данных.

— Не все пользователи отличают настоящую страницу с протоколом 3D-Secure от точной копии. При использовании цифровых карт стоит внимательно изучить интернет-магазин перед оплатой покупки, использовать лимит при единовременном списании средств, а в случае мошенничества ― обратиться в банк и перевыпустить карту, — рекомендует он.

Электронные SIM-карты

Одновременно с банковскими картами популярность в России и мире набирают электронные SIM-карты (eSIM). По словам Дмитрия Пятунина, в первую очередь они разрабатывались для корпоративных систем из-за простоты передачи конфигурации на массу устройств и возможности ее подмены во время перемещения устройства территориально (например, GPS-трекер в логистике).

— Электронная SIM-карта, или eSIM — это крошечная микросхема, которая встраивается в телефон на этапе производства: достаточно записать на нее ваш номер и тариф. И делается это прямо в смартфоне. Данные, которые хранятся в ее памяти, можно перезаписывать, — рассказывает Марчел Кырлан.

Первые устройства с eSIM появились в 2015 году, а первая версия стандарта — в 2016-м. По аналогии с банками, теперь сотовым операторам не нужно присутствие для продажи своих услуг — достаточно иметь соединение с сотовой вышкой.

— Для простого обывателя в первую очередь это возможность удаленной смены оператора, — говорит Дмитрий Ласько. — С точки зрения безопасности — в теории еSIM можно взломать, но на практике применяются различные криптографические средства, и это сделать практически невозможно.

Растущую популярность электронных SIM-карт подтверждают и российские операторы: так, в пресс-службе «Мегафона» «Известиям» рассказали о том, что компания стала предлагать клиентам eSIM в 2020 году, и спрос на них только растет.

— Основным драйвером роста спроса стали смартфоны, поддерживающие eSIM, количество которых с каждым годом увеличивается. Например, в 2021 году продажи таких смартфонов в нашей розничной сети выросли на 93% по сравнению с предыдущим годом, — говорят в компании.