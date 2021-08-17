 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Мир
Байден заявил о готовности США к быстрому коллапсу в Афганистане
Спорт
Теннисистка Павлюченкова снялась с турнира в США из-за визы
Мир
Посол РФ в Афганистане анонсировал встречу с представителем талибов
Политика
Путин утвердил национальный план противодействия коррупции
Общество
Пробы воздуха в промзоне Екатеринбурга не выявили вредных веществ
Мир
СБ ООН призвал создать в Афганистане новое инклюзивное правительство
Общество
Ведущие медики посетят ряд регионов РФ в рамках акции «Волна здоровья»
Мир
Захарова оценила реакцию Пентагона на упавших с самолетов афганцев
Общество
В Крыму обсудили строительство дамбы для защиты Керчи от паводков
/

Чип побери: обернется ли дефицит чипов нехваткой банковских и SIM-карт

Какие выходы из ситуации нашли российские производители, банки и операторы
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Главный слайд
Начало статьи
Чип побери: обернется ли дефицит чипов нехваткой банковских и SIM-карт
2021-08-16 17:17:10">
2021-08-16 17:17:10
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зарубежные производители и аналитики предупредили о рисках перебоев в поставках банковских карт из-за дефицита микрочипов. Также нехватка этих элементов может отразиться на производстве SIM-карт. Опрошенные «Известиями» российские производители платежного пластика, банки и операторы в курсе проблемы. Некоторые компании столкнулись со сложностями, но в целом стране пока не угрожает дефицит банковских и SIM-карт, утверждает бизнес. Аналитики не исключают, что в случае обострения ситуации могут увеличиться сроки выдачи пластика и стоимость обслуживания. Впрочем, в банках видят и другой выход: например, некоторые участники рынка наращивают долю цифровых карт.

Подали знак

В июне The Smart Payment Association (SPA) предупредила, что глобальный дефицит микрочипов в ближайшем будущем может повлиять на доступность банковских карт. Из-за кризиса производители начали сталкиваться с расширением сроков поставок микросхем для их сборки. Теперь нельзя гарантировать регулярное удовлетворение спроса (более 3 млрд карт в год), поясняли в SPA.

С аналогичным заявлением в начале августа выступило аналитическое агентство ABI Research. По данным компании, в 2021 году банковский сектор может недосчитаться около 347 млн карт, в 2022-м — 740 млн. Там же отметили, что в первой половине 2021-го разница спроса и предложения на рынке балансировалась запасами вендоров. По прогнозу ABI Research, во втором полугодии склады начнут пустеть, а новые партии элементной базы будут приходить со значительно возросшими интервалами.

Чип побери_1
Производство пластиковых банковских карт на предприятии
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Устойчивая эмиссия: выпуск цифровых карт сэкономит банкам до 54 млрд рублей
В ЦБ популярность такого вида платежных средств объяснили пандемией

Внутренний анализ компании Gisecke+Devirent (G+D; разрабатывает банковские и SIM-карты) показал, что сокращение производства банковских карт даже на 10% может спровоцировать проблемы в глобальной экономике. Дефицит чипов для производства SIM-карт будет не менее значимым, отмечали там.

Недостаток компонентов действительно есть, но угрозы, о которых заявляет бизнес, вряд ли реальны, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Тема дефицита сегодня настолько раздута, что под эту проблему можно подвести практически любое повышение цены. То есть производители банковских карт явно хотят поднять закупочные цены на 20–25% и своими прогнозами создают предлог. Но и их можно понять, поскольку вся элементная база из полупроводников дорожает сопоставимо, — сказал эксперт.

Мал микрочип, да дорог

В условиях дефицита производители карт сталкиваются с нехваткой микропроцессорных модулей, которые также называют микроконтроллерами. При этом те чипы, которые доступны для заказа, резко выросли в цене, а сроки поставок увеличились.

«Российских процессоров хватит для основных потребностей государства»
Гендиректор Baikal Electronics Андрей Евдокимов — о потенциале отечественного производства электроники

— Некоторые производители чипов отзывают даже ранее оплаченные и подтвержденные ими обязательства по поставкам. При этом точные сроки и объемы новых поставок не называются. Производители чипов, которые готовы подтверждать поставки, уведомляют о существенном удлинении сроков отгрузки (до 6–10 месяцев), об ограниченных объемах чипов, доступных к заказам, и, как следствие, о повышении уровня цен, — рассказали в пресс-службе российского производителя банковских карт «Оренкарт».

Сейчас компания не планирует сокращать производство, поскольку в апреле за счет инвестиций заключила контракт с несколькими крупными производителями чипов в Китае. Впрочем, там не исключают пересмотра планов, если договоренности сорвутся.

— Мы видим, что ситуация не стабилизируется, а, напротив, ежедневно меняется, и, к сожалению, в худшую сторону, — заявили в «Оренкарт».

В компании «Микрон», которая поставляет микроконтроллеры для банковских карт «Мир», тоже не стали отрицать проблему дефицита. Но производства значительной части сырья и материалов локализованы, поэтому российскую фирму проблема затронула в меньшей степени.

Чип побери_2
Установка сим-карты в смартфон
Фото: TASS/DPA/Paul Zinken

— К концу следующего года у нас по плану будет использоваться 85% газов и газовых смесей отечественного производства. Аналогичная работа ведется по высокоочищенной химии и другим материалам и комплектующим. Эти меры, а также планирование производственных расходов и создание соответствующих резервов позволяют нам выполнять текущие обязательства по всем позициям, — отметили в пресс-службе компании.

Перевелись уже: шесть банков РФ вошли в мировой топ-150 по обороту карт
Сбербанк уступил место в десятке лидеров конкуренту из Китая, а «Тинькофф» перескочил вперед сразу 44 позиции

Впрочем, срок поставки отдельных микросхем на рынке составляет 50 и даже 80 недель, знают в «Микроне». В компании считают, что полупроводниковый кризис продлится еще два-три года и затронет всех участников рынка микроэлектроники. Но сейчас переживать за доступность банковских и SIM-карт в России не стоит, заключили там.

Помимо возросшего спроса и нехватки сырья дефицит микроконтроллеров связан с низкой добавленной стоимостью изделий, отметил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Фабрики неохотно расширяют производство именно этих чипов, поскольку впоследствии эти вложения будет сложно окупить, пояснил он.

Строительство полупроводниковой фабрики — это миллиардные издержки и порядка полутора-двух лет ожиданий, за которые дефицит может сойти на нет. Следовательно, новые заводы останутся не у дел. А «молчащий» завод — это тоже расходы, потому что в них хранится много химикатов. Законсервировать такое производство и поддерживать его в таком состоянии стоит немалых средств. В общем, для производителей временный кризис — это еще не повод бросать всё и строить новые фабрики или запускать дополнительные линии, — сказал Алексей Бойко.

Без паники

В опрошенных «Известиями» российских банках подтвердили, что дефицит полупроводников повлиял на производство карт. Темпы поставок новых заказов уже снизились, сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Там ожидают роста закупочных цен на пластик с начала 2022 года, когда запасы чипов у их поставщиков, вероятно, истощатся.

На нервах: в России создают «умные» элементы памяти
В перспективе разработка ученых Курчатовского института позволит сделать компьютер, работающий по принципам человеческого мозга

— Насколько мы видим, сейчас действительно есть превышение спроса над предложением. При этом часть спроса носит ажиотажный характер, то есть спровоцирована переживаниями о невозможности купить в будущем в случае необходимости. Таким образом, проблема действительно существует, но масштаб ее значительно преувеличен, — заявили в пресс-службе Газпромбанка.

В ВТБ отметили, что их поставщики доставляют карты в рамках сроков, оговоренных в действующих контрактах. В то же время там сообщили, что банк наращивает долю цифровых карт.

— К 2023 году мы планируем довести их долю в общем объеме эмиссии до 40%, — сказали в пресс-службе ВТБ.

Операторы также в курсе сложностей с производством SIM-карт. Общий объем их поставок в Россию — свыше 100 млн штук в год и влияние дефицита на этот объем ощущается, отметили в МТС. В компании не исключают, что в будущем доступность карт для них снизится, а закупочная стоимость вырастет.

Чип побери_3
Производственная линия с чипами на заводе
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Закрутить фейки: в России могут исчезнуть до 18 млн «серых» SIM-карт
Это произойдет на фоне вступления в силу закона о регистрации корпоративных номеров, ожидают аналитики

— У нас действуют долгосрочные контракты прошлых периодов по старым ценам. На текущий момент в каналах продаж SIM-карт достаточно для покрытия наших потребностей, — добавили в компании.

В «Билайне» сказали, что не наблюдают проблем с доступностью у своих поставщиков, но отметили увеличение закупочной стоимости изделий с начала 2021 года.

— Это глобальная проблема, сегодня с ней столкнулись все производители, — уточнил представитель оператора.

С начала года закупочная стоимость SIM-карт увеличилась на 15%, а с сентября может подняться еще на 20%, оценил Эльдар Муртазин.

В случае обострения кризиса в России могут увеличиться сроки выдачи новых банковских и SIM-карт, считает Алексей Бойко. Не исключено, что банки и операторы начнут взимать дополнительную плату за их выпуск либо вырастет цена обслуживания, заложенная в тариф, предположил эксперт. Впрочем, по его мнению, бизнес будет до последнего оттягивать этот момент.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021