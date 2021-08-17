Чип побери: обернется ли дефицит чипов нехваткой банковских и SIM-карт

Зарубежные производители и аналитики предупредили о рисках перебоев в поставках банковских карт из-за дефицита микрочипов. Также нехватка этих элементов может отразиться на производстве SIM-карт. Опрошенные «Известиями» российские производители платежного пластика, банки и операторы в курсе проблемы. Некоторые компании столкнулись со сложностями, но в целом стране пока не угрожает дефицит банковских и SIM-карт, утверждает бизнес. Аналитики не исключают, что в случае обострения ситуации могут увеличиться сроки выдачи пластика и стоимость обслуживания. Впрочем, в банках видят и другой выход: например, некоторые участники рынка наращивают долю цифровых карт.

Подали знак

В июне The Smart Payment Association (SPA) предупредила, что глобальный дефицит микрочипов в ближайшем будущем может повлиять на доступность банковских карт . Из-за кризиса производители начали сталкиваться с расширением сроков поставок микросхем для их сборки. Теперь нельзя гарантировать регулярное удовлетворение спроса (более 3 млрд карт в год), поясняли в SPA.

С аналогичным заявлением в начале августа выступило аналитическое агентство ABI Research. По данным компании, в 2021 году банковский сектор может недосчитаться около 347 млн карт, в 2022-м — 740 млн. Там же отметили, что в первой половине 2021-го разница спроса и предложения на рынке балансировалась запасами вендоров. По прогнозу ABI Research, во втором полугодии склады начнут пустеть, а новые партии элементной базы будут приходить со значительно возросшими интервалами.

Внутренний анализ компании Gisecke+Devirent (G+D; разрабатывает банковские и SIM-карты) показал, что сокращение производства банковских карт даже на 10% может спровоцировать проблемы в глобальной экономике. Дефицит чипов для производства SIM-карт будет не менее значимым, отмечали там.

Недостаток компонентов действительно есть, но угрозы, о которых заявляет бизнес, вряд ли реальны, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

— Тема дефицита сегодня настолько раздута, что под эту проблему можно подвести практически любое повышение цены. То есть производители банковских карт явно хотят поднять закупочные цены на 20–25% и своими прогнозами создают предлог. Но и их можно понять, поскольку вся элементная база из полупроводников дорожает сопоставимо, — сказал эксперт.

Мал микрочип, да дорог

В условиях дефицита производители карт сталкиваются с нехваткой микропроцессорных модулей, которые также называют микроконтроллерами. При этом те чипы, которые доступны для заказа, резко выросли в цене, а сроки поставок увеличились.

— Некоторые производители чипов отзывают даже ранее оплаченные и подтвержденные ими обязательства по поставкам . При этом точные сроки и объемы новых поставок не называются. Производители чипов, которые готовы подтверждать поставки, уведомляют о существенном удлинении сроков отгрузки (до 6–10 месяцев), об ограниченных объемах чипов, доступных к заказам, и, как следствие, о повышении уровня цен, — рассказали в пресс-службе российского производителя банковских карт «Оренкарт».

Сейчас компания не планирует сокращать производство, поскольку в апреле за счет инвестиций заключила контракт с несколькими крупными производителями чипов в Китае . Впрочем, там не исключают пересмотра планов, если договоренности сорвутся.

— Мы видим, что ситуация не стабилизируется, а, напротив, ежедневно меняется, и, к сожалению, в худшую сторону, — заявили в «Оренкарт».

В компании «Микрон», которая поставляет микроконтроллеры для банковских карт «Мир», тоже не стали отрицать проблему дефицита. Но производства значительной части сырья и материалов локализованы, поэтому российскую фирму проблема затронула в меньшей степени.

— К концу следующего года у нас по плану будет использоваться 85% газов и газовых смесей отечественного производства. Аналогичная работа ведется по высокоочищенной химии и другим материалам и комплектующим. Эти меры, а также планирование производственных расходов и создание соответствующих резервов позволяют нам выполнять текущие обязательства по всем позициям, — отметили в пресс-службе компании.

Впрочем, срок поставки отдельных микросхем на рынке составляет 50 и даже 80 недель , знают в «Микроне». В компании считают, что полупроводниковый кризис продлится еще два-три года и затронет всех участников рынка микроэлектроники. Но сейчас переживать за доступность банковских и SIM-карт в России не стоит , заключили там.

Помимо возросшего спроса и нехватки сырья дефицит микроконтроллеров связан с низкой добавленной стоимостью изделий, отметил аналитик MForum Analytics Алексей Бойко. Фабрики неохотно расширяют производство именно этих чипов, поскольку впоследствии эти вложения будет сложно окупить, пояснил он.

— Строительство полупроводниковой фабрики — это миллиардные издержки и порядка полутора-двух лет ожиданий, за которые дефицит может сойти на нет . Следовательно, новые заводы останутся не у дел. А «молчащий» завод — это тоже расходы, потому что в них хранится много химикатов. Законсервировать такое производство и поддерживать его в таком состоянии стоит немалых средств. В общем, для производителей временный кризис — это еще не повод бросать всё и строить новые фабрики или запускать дополнительные линии, — сказал Алексей Бойко.

Без паники

В опрошенных «Известиями» российских банках подтвердили, что дефицит полупроводников повлиял на производство карт. Темпы поставок новых заказов уже снизились , сообщили в пресс-службе Газпромбанка. Там ожидают роста закупочных цен на пластик с начала 2022 года, когда запасы чипов у их поставщиков, вероятно, истощатся.

— Насколько мы видим, сейчас действительно есть превышение спроса над предложением. При этом часть спроса носит ажиотажный характер, то есть спровоцирована переживаниями о невозможности купить в будущем в случае необходимости. Таким образом, проблема действительно существует, но масштаб ее значительно преувеличен, — заявили в пресс-службе Газпромбанка.

В ВТБ отметили, что их поставщики доставляют карты в рамках сроков, оговоренных в действующих контрактах. В то же время там сообщили, что банк наращивает долю цифровых карт.

— К 2023 году мы планируем довести их долю в общем объеме эмиссии до 40%, — сказали в пресс-службе ВТБ.

Операторы также в курсе сложностей с производством SIM-карт . Общий объем их поставок в Россию — свыше 100 млн штук в год и влияние дефицита на этот объем ощущается, отметили в МТС. В компании не исключают, что в будущем доступность карт для них снизится, а закупочная стоимость вырастет.

— У нас действуют долгосрочные контракты прошлых периодов по старым ценам . На текущий момент в каналах продаж SIM-карт достаточно для покрытия наших потребностей, — добавили в компании.

В «Билайне» сказали, что не наблюдают проблем с доступностью у своих поставщиков, но отметили увеличение закупочной стоимости изделий с начала 2021 года.

— Это глобальная проблема, сегодня с ней столкнулись все производители, — уточнил представитель оператора.

С начала года закупочная стоимость SIM-карт увеличилась на 15%, а с сентября может подняться еще на 20%, оценил Эльдар Муртазин.